Кейн о матче «Арсенала»: «Напишу Триппьеру, попрошу помочь»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил в интервью BBC, что напишет сообщение защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру с просьбой выложиться на полную катушку.

«Я отправлю сообщение Кирану Триппьеру. Это будет тяжелая игра для «Арсенала», я позабочусь об этом», - в шутку сказал нападающий «Тоттенхэма».

Триппьер, который сейчас защищает цвета «Ньюкасла», ранее выступал с Кейном за «Тоттенхэм».

На данный момент «шпоры» опережают команду Микеля Артеты на два очка в борьбе за четвертое место в АПЛ. При этом «Арсенал» имеет игру в запасе. Свой матч «канониры» проведут в понедельник, 16 мая, против «Ньюкасла» в 22:00 по московскому времени.