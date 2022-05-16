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Кейн о матче «Арсенала»: «Напишу Триппьеру, попрошу помочь»

16 Мая 2022 • 12:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
4.30 3.75 1.82
Через 8 ч. 34 мин.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил в интервью BBC, что напишет сообщение защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру с просьбой выложиться на полную катушку.

«Я отправлю сообщение Кирану Триппьеру. Это будет тяжелая игра для «Арсенала», я позабочусь об этом», - в шутку сказал нападающий «Тоттенхэма».

Триппьер, который сейчас защищает цвета «Ньюкасла», ранее выступал с Кейном за «Тоттенхэм».

На данный момент «шпоры» опережают команду Микеля Артеты на два очка в борьбе за четвертое место в АПЛ. При этом «Арсенал» имеет игру в запасе. Свой матч «канониры» проведут в понедельник, 16 мая, против «Ньюкасла» в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Арсенал Лондон Гарри Кейн Кевин Триппьер
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НЬЮКАСЛ АРСЕНАЛ
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16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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