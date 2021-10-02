Де Хеа проводит свой 450-й поединок в составе «МЮ»

Недавно начался матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в седьмом туре английской Премьер-лиги, который стал значимым для одного из футболистов хозяев поля.

Дело в том, что в стартовый состав манкунианцев попал голкипер Давид де Хеа, для которого этот поединок стал юбилейным, 450-м в футболке «красных дьяволов». Примечательно, что за все это время испанец сумел 156 раз удержать свои ворота на замке.

За «Юнайтед» де Хеа выступает с 2011 года, перебравшись из мадридского «Атлетико». В Манчестере вратарь становился чемпионом Англии, а также побеждал вместе с командой в Лиге Европы.

За текстовой онлайн-трансляцией противостояния с «Эвертоном» можно наблюдать на сайте Liveresult.ru