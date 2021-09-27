Фергюсон рассказал, интересовался ли он Снейдером

Бывший менеджер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал слухи о якобы интересе клуба к экс-футболисту сборной Нидерландов Уэсли Снейдеру.

Шотландский тренер дал эксклюзивное интервью официальному сайту «красных дьяволов», ответив на самые интересные вопросы.

«О Снейдере упоминали всякий раз, когда открывалось трансферное окно. Но правда в том, что мы никогда не были в нём заинтересованы. Даже не знаю, кто порождал все эти слухи. Им не было конца», - сказал сэр Алекс.

Ранее бывший тренер манкунианцев признался, что Роналду всегда хотел играть за «Реал».