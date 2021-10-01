Сульшер: «Понимаю разочарование ван де Бека»

Коуч «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал кадровую ситуацию в команде после поединка Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

В матче с «подводниками» в заявке присутствовал хавбек Донни ван де Бек, но а поле голландец так и не вышел.

«Работаю с составом, который состоит сплошь и рядом из игроков различных сборных. Каждый из футболистов хочет делать разницу на поле. Все они стремятся быть в старте.

Понимаю разочарование ван де Бека. Каждый хочет играть. Если хочешь быть в составе, выходи и доказывай мне, что заслуживаешь этого», - цитирует Сульшера Goal.

У Донни ван де Бека в текущем сезоне всего 3 неполных матча за «красных дьяволов».