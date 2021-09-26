Фергюсон: «Роналду мечтал выступать за «Реал»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вспомнил о переходе Криштиану Роналду в «Реал».

Шотландский специалист уверяет, что КриРо долгое время мечтал о карьере в Мадриде.

«Роналду мечтал выступать за «Реал». Я не стал препятствовать ему. Парень с Мадейры провёл шесть великолепных лет в Манчестере. У нас было кем заменить его», - приводит слова Алекса Фергюсона официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что на позицию ушедшего в 2009 году в «Реал» португальца «красные дьяволы» пригласили Антонио Валенсию.