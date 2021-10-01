На днях «Бенфика» разгромила «Барселону» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов, а одним из героев той встречи стал молодой нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Оказывается, в тот момент на стадионе присутствовали скауты «Манчестер Юнайтед», которые уже долго следят за игроком.

Сообщается, что руководство манкунианцев видит в нем будущего игрока основы. Однако, преградой в трансфере может стать стоимость уругвайца – наставник команды Жорже Жезуш сказал боссам «Бенфики», чтобы те потребовали за Нуньеса не меньше, чем в свое время за Жоау Фелиша, передает Sky Sports.

Стоит отметить, что в предыдущем сезоне нападающий в 29 матчах за португальцев отметился 24 забитыми голами.