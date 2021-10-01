Глен Джонсон дал прогноз, кто станет лучшим бомбардиром АПЛ

Экс-защитник английской сборной Глен Джонсон считает, что Ромелу Лукаку сможет выиграть бомбардирскую гонку. Более того, бывший футболист даже спрогнозировал точное количество голов бельгийца.

«Полагаю, Лукаку сможет обойти в споре голеадоров Роналду. Так произойдёт из-за игрового времени. Не уверен, что португалец сможет выходить на поле каждую неделю.

Вижу, что «Челси» идёт верной дорогой, поэтому у Лукаку будет предостаточно голевых шансов. Выходя на поле в каждом матче, он сможет получить уйму возможностей», - цитирует бывшего игрока Manchester Evening News.

Глен Джонсон предположил, что Лукаку придёт к финишу сезона с 24 голами в активе.