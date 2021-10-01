Саутгейт считает, что Санчо не заслуживает вызова в сборную

Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о текущей игровой форме вингера «Манчестер Юнайтед».

Джедон Санчо после перехода в стан «красных дьяволов» до сих пор не отличился ни одним результативным действием в восьми матчах. Тем не менее, он попал в список вызванных на предстоящие игры английской сборной в октябре.

«Заслуживает ли Санчо вызова в сборную? Наверное, нет. Однако мы много вложили в него. Полагаю, он сможет вернуться на топ-уровень», - приводит слова Саутгейта Goal.

Напомним, что подписание Джедона Санчо обошлось «Манчестер Юнайтед» в 85 миллионов евро.