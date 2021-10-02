Роналду остался в запасе на матч «МЮ» с «Эвертоном», Кавани – в старте

Криштиану Роналду, принесший «Манчестер Юнайтед» три очка в компенсированное время в поединке против «Вильярреала» в Лиге чемпионов, не попал в стартовый состав команды на матч с «Эвертоном» в АПЛ.

Главный тренер манкунианцев предпочел португальцу Эдинсона Кавани, который после травмы впервые в этом сезоне выходит с первых минут в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. Также в основу снова не попали Донни ван де Бек, Джесси Лингард и Алекс Тельес, забивший один из голов испанцам.

Напомним, что накануне встречи Сульшер жаловался на то, что у «Юнайтед» было слишком мало дней для отдыха после выступления в еврокубках.

Полный состав «МЮ» выглядит следующим образом:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа; Уан-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу; Мактоминэй, Фред; Гринвуд, Фернандеш, Марсьяль; Кавани.

Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на сайте Liveresult.ru