Сульшер пояснил, почему Роналду остался в запасе на игру с «Эвертоном»

Как оказалось, решение руководства английской Премьер-лиги поставить матч «Манчестер Юнайтед» в первой половине дня субботы сказалась на том, что Криштиану Роналду остался в запасе на игру манкунианцев с «Эвертоном».

Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер подтвердил причину отсутствия форварда в старте в интервью изданию Express: «В среду мы провели очень насыщенный поединок с «Вильярреалом» как в физическом, так и в моральном плане. Нам нужно было освежить состав. Благо, у нас есть ребята, которые способны заменить уставших футболистов».

Добавим, что стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, а на острие атаки в «МЮ» выйдет Эдинсон Кавани.

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