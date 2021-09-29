Шерингем - о Марсьяле: ​«Он не получает должной любви ​в «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался по поводу форварда манкунианцев Антони Марсьяля.

«Марсьяль не получает должной любви в «МЮ», а форвардам нужно, чтобы их любили. Если ты получаешь шансы только в Кубке Лиги, то ощущаешь давление. Посмотрите на Тэмми Абрахама. Он перешёл в «Рому», где получил поддержку от Жозе Моуринью. Такое отношение помогает расслабиться. А Марсьялю нужно выгрызать свои шансы», - цитирует Шерингема Evening Standard.

Напомним, что в нынешнем сезоне Марсьяля четыре матча в АПЛ, в которых он суммарно провёл на поле всего 99 минут.

Тэмми перешёл в «Рому», где Жозе Моуринью сказал ему: «Даже если ты будешь упускать шансы, то из состава сразу же не вылетишь». Такое отношение помогает расслабиться. Футболистам нужно быть расслабленными и спокойными перед воротами соперника. Такое происходит, если тебя любят в клубе. Марсьяль этой любви не получает, потому что есть другие футболисты. Ему нужно самому выгрызать себе шансы», — цитирует Шерингема Daily Mail. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4468783-teddi-sheringem-marsyal-ne-poluchaet-lyubvi-v-manchester-yunajted.html?utm_source=copypaste