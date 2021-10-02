Бенитес: «Я не удивлён, что Роналду до сих пор выступает на таком высоком уровне»

Уже через несколько часов начнется поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в седьмом туре английской Премьер-лиги. Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес на предматчевой пресс-конференции рассказал, как настаивает подопечных на игру.

«Я сказал ребятам, что нужно не спускать глаз с Криштиану Роналду. Я не удивлён, что он в возрасте 36 лет до сих пор выступает на таком высоком уровне. Но, нельзя упускать с поля зрения и его партнеров по команде, ведь это может быть ловушка», - прокомментировал наставник «ирисок».

Напомним, что испанский специалист уже однажды работал с Роналду, когда возглавлял мадридский «Реал» в период с 2015 по 2016 год.