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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Следующим клубом Кавани может стать мадридский «Реал» слухи

30 Сентября 2021 • 12:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
02.10 14:30

По всей видимости, дни Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед» уже сочтены. С приходом Криштиану Роналду уругваец потерял место в основном составе, тем более форвард до сих не вышел на пик своей формы из-за полученной недавно травмы.

Как итог, различные СМИ во всю сватают футболиста в другой клуб. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Кавани является «Барселона». Впрочем, издание El Nacional уверяет, что нападающий более близок к переходу в мадридский «Реал».

Согласно источнику, трансфер может быть осуществлен уже в январе. Портал Transfermarkt оценивает сумму потенциальной сделки в шесть миллионов евро. К слову, срок действующего соглашения с манкунианцами истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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