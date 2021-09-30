По всей видимости, дни Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед» уже сочтены. С приходом Криштиану Роналду уругваец потерял место в основном составе, тем более форвард до сих не вышел на пик своей формы из-за полученной недавно травмы.

Как итог, различные СМИ во всю сватают футболиста в другой клуб. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Кавани является «Барселона». Впрочем, издание El Nacional уверяет, что нападающий более близок к переходу в мадридский «Реал».

Согласно источнику, трансфер может быть осуществлен уже в январе. Портал Transfermarkt оценивает сумму потенциальной сделки в шесть миллионов евро. К слову, срок действующего соглашения с манкунианцами истекает летом 2022 года.