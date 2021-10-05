Хабиб обсудил с Фергюсоном непопадание Роналду в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

После поединка седьмого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоялась беседа Хабиба Нурмагомедова с бывшим наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Они обсудили отсутствие португальца Криштиану Роналду в основном составе манкунианцев.

«Соперники видели, что Криштиану не играет», - сказал Фергюсон.

«Роналду вышел во втором тайме», - ответил Нурмагомедов.

«Да, но всегда надо ставить в состав своих лучших футболистов», - подчеркнул тренер.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. 36-летний португальский бомбардир вышел на замену в начале второго тайма.