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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хабиб обсудил с Фергюсоном непопадание Роналду в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

05 Октября 2021 • 10:15 Комментировать (7)
Манчестер Юнайтед
1:1
Эвертон
окончен

После поединка седьмого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоялась беседа Хабиба Нурмагомедова с бывшим наставником «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Они обсудили отсутствие португальца Криштиану Роналду в основном составе манкунианцев.

«Соперники видели, что Криштиану не играет», - сказал Фергюсон.

«Роналду вышел во втором тайме», - ответил Нурмагомедов.

«Да, но всегда надо ставить в состав своих лучших футболистов», - подчеркнул тренер.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. 36-летний португальский бомбардир вышел на замену в начале второго тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Евгений Кошевой
05 Октября 2021 в 11:07
Гумен просто сам боец МэМэМа
Марченко Максим
05 Октября 2021 в 10:45
Это называется обсудили ?))))) Ёмким получилось обсуждение ,все точки над Ы расставили )))
ARTUR
05 Октября 2021 в 10:52
Подожди,это гумен просто ещё не полирнул бухашку марьей ивановной, а вечером напишет что они не обсуждали ,когда приход пройдет))
Марченко Максим
05 Октября 2021 в 10:55
Он чё ,снюханный этот Гумен?)))
ARTUR
05 Октября 2021 в 11:05
Ну нормальный человек не станет писать вот этот бред , и ставя заголовок ОБСУДИЛИ, он увольняет ,подписывает , игроков тренеров ,по утру , ссылаясь на каких то ,,источников,, а вечером опровергает что написал... Очень странный чел. Я уже по заголовкам вижу не открывая даже кто автор этих шедевров ,есть ещё один ,,гений,. --центров . Мы тут с друзьями ухохатываемся читая этих ,,аналитиков,, и обозревателей.
ARTUR
05 Октября 2021 в 11:09
Вот ещё одну рюмашку закинул и пыхнул и уже в барсу санчеса возвращает
ARTUR
05 Октября 2021 в 10:38
Ух. какая важная тема , это же очень поможет МЮ .
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