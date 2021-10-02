Рэшфорд вернулся в основную группу «Манчестер Юнайтед»

После чемпионата Европы Маркус Рэшфорд в конечном итоге решился лечь под хирургический нож – англичанина в течение нескольких месяцев беспокоили боли в плече. Операция в конце августа этого года прошла успешно, а сам футболист близок к тому, чтобы вернуться на поле.

Как стало известно BBC, Рэшфорд уже занимается в основной группе «Манчестер Юнайтед». Сам наставник команды Уле Гуннар Сульшер позже сказал, что игрок хорошо смотрелся на своем первом тренировочном занятии после периода реабилитации.

Впрочем, Рэшфорд не был включен в заявку манкунианцев на сегодняшнюю игру с «Эвертоном» в рамках АПЛ.