«Манчестер Юнайтед» пропустил в 11 матче подряд на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» не смог одолеть «Эвертон» на своем домашнем стадионе в матче седьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Как сообщается в твиттер-аккаунте 101 Greatgoals, подопечные Уле Гуннара Сульшера пропустили в 11-м матче подряд на «Олд Траффорд». Последний «сухой» поединок при своих болельщиках «красные дьяволы» провели в середине апреля, победив в Лиге Европы испанскую «Гранаду» со счетом 2:0.

После семи туров «Манчестер Юнайтед» набрал 14 баллов и занимает второе место в таблице Премьер-лиги. Следующий домашний матч манкунианцы сыграют с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 20 октября.