Сульшер встал на защиту Санчо, похвалив того за игру против «Вильярреала»

Переход Джедона Санчо в «Манчестер Юнайтед» вызвал немалый ажиотаж прошедшим летом, но должным образом проявить себя в составе манкунианцев вингеру пока так и не удалось. Более того, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболист на данный момент не заслуживает своей игрой вызов в национальную команду.

В связи с этим, главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер встал на защиту англичанина, отметив его вклад в командные достижения. «Против «Вильярреала» Санчо был невероятен. Он носился по своему флангу и вызывал аплодисменты публики «Олд Траффорд». Он чувствовал это и накалял обстановку своими сольными проходами», - цитирует норвежского специалиста Goal.

Добавим, что Санчо на Туманном Альбионе шуточно начали называть «агентом 007», так как у того в определенный момент было ноль результативных действий в семи матчах за «Юнайтед».