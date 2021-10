Вскоре начнется поединок седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Эвертон».

Как сообщается в твиттер-аккаунте «красных дьяволов», эту встречу посетит известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен сфотографировался на трибуне, держа в руках футболку с номером семь.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на «Евро-Футбол.ру».

Ранее были объявлены стартовые составы на игру. Примечательно, что португальский нападающий Криштиану Роналду остался в запасе манкунианцев.

Welcome to Old Trafford, Khabib #MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu