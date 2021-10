Роналду признан лучшим игроком «МЮ» в сентябре

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед» объявил, что болельщики выбрали Криштиану Роналду лучшим игроком по итогам сентября в составе команды. Примечательно, что это первая индивидуальная награда португальца после возвращения на «Олд Траффорд».

К тому же, нападающий был номинирован на звание лучшего футболиста месяца в английской Премьер-лиге. Во внутреннем первенстве у Роналду три забитых гола в трех поединках.

«Не обращайте внимания, просто Криштиану забирает очередную награду» - подписала пресс-служба клуба пост в своем «Твиттере». Напомним, что на неделе 36-летний форвард принес манкунианцам победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, отметившись решающим мячом в компенсированное время.

