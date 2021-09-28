Ривалдо похвалил Роналду за то, что тот отдал право пробить пенальти Фернандешу

На прошедших выходных «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл в новом розыгрыше английской Премьер-лиги, но манкунианцы вполне могли спасать ничью в компенсированное время. Однако, Бруну Фернандеш не реализовал назначенный пенальти.

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо отметил этот эпизод, обратив свое внимание на поведение Криштиану Роналду, который не стал отбирать у соотечественника право пробить с 11-метровой отметки. «Роналду показал, что гораздо более скромный человек, чем о нем думает большинство. Криштиану с уважением отнесся к партнеру, поддержав того даже после промаха», - цитирует бразильца местное издание Manchester Evening News.

Напомним, что потеряв очки в матче с «Астон Виллой», «Юнайтед» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата.