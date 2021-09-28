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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ривалдо похвалил Роналду за то, что тот отдал право пробить пенальти Фернандешу

28 Сентября 2021 • 23:33 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
02.10 14:30

На прошедших выходных «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл в новом розыгрыше английской Премьер-лиги, но манкунианцы вполне могли спасать ничью в компенсированное время. Однако, Бруну Фернандеш не реализовал назначенный пенальти.

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо отметил этот эпизод, обратив свое внимание на поведение Криштиану Роналду, который не стал отбирать у соотечественника право пробить с 11-метровой отметки. «Роналду показал, что гораздо более скромный человек, чем о нем думает большинство. Криштиану с уважением отнесся к партнеру, поддержав того даже после промаха», - цитирует бразильца местное издание Manchester Evening News.

Напомним, что потеряв очки в матче с «Астон Виллой», «Юнайтед» упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Сентября 2021 в 01:37
Один раз за всю жизнь отдал и то - не угадал... Теперь ты пеналду с большой буквы... Хе-хе..
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