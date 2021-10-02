Роналду вышел на замену в матче с «Эвертоном», это 200-й матч португальца в АПЛ

Португальский нападающий Криштиану Роналду, начавший поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» на скамейке запасных, вышел на поле в начале второго тайма.

На 58-й минуте 36-летний голеадор поменял уругвайца Эдинсона Кавани. Этот поединок стал юбилейным для португальца в Премьер-лиге - он проводит 200-й матч в рамках английского чемпионата.

Команды сыграли 65 минут. Подопечные Уле Гуннара Сульшера минимально ведут в счете благодаря голу француза Антони Марсьяля, отметившегося под занавес первой половины игры.

Следить за подробной текстовой трансляцией встречи можно на сайте Liveresult.ru.