Бенитес: «Хамес выбрал деньги и комфортную жизнь, а не футбол»

На прошлой неделе наконец-то завершилась трансферная сага Хамеса Родригеса. Колумбиец, который летом бойкотировал тренировки «Эвертона», подписал контракт с катарским «Аль-Райяном».

После официальной презентации полузащитника в качестве игрока нового клуба, британские журналисты спросили у наставника «ирисок» Рафаэля Бенитеса его мнение о трансфере футболиста. «Хамес выбрал деньги и комфортную жизнь, а не футбол и возможность состязаться. Он был не в силах тяжело работать, но при этом требовал место в основном составе. Это было бы неуважительно к ребятам, которые отдают всех себя на тренировках», - цитирует испанца Daily Express.

Напомним, что Хамес переходил в «Эвертон» при Карло Анчелотти, но после ухода итальянца в «Реал» захотел тоже покинуть английский чемпионат.