Несмотря на то, что контракт полузащитника Кэлвина Филлипса с «Лидсом» истекает аж в середине 2024 года, клуб начал экстренные переговоры по продлению соглашения с игроком. Дело в том, что в представителе сборной Англии всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед».

На днях сообщалось, что манкунианцы готовят предложение в размере 60 миллионов евро за Филлипса. Более того, «МЮ» уже начал налаживать контакт с агентами англичанина. Однако, как свидетельствует британский таблоид The Sun, боссы «Лидса» не намерены отпускать своего лидера.

Руководство готово поднять хавбеку заработную плату, лишь бы удержать того в команде. О позиции самого Филлипса в этом вопросе пока что неизвестно.