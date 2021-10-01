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«Лидс» начал с Филлипсом экстренные переговоры по новому контракту, чтобы не допустить трансфера игрока в «МЮ» слухи

01 Октября 2021 • 15:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
Через 22 ч. 56 мин.

Несмотря на то, что контракт полузащитника Кэлвина Филлипса с «Лидсом» истекает аж в середине 2024 года, клуб начал экстренные переговоры по продлению соглашения с игроком. Дело в том, что в представителе сборной Англии всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед».

На днях сообщалось, что манкунианцы готовят предложение в размере 60 миллионов евро за Филлипса. Более того, «МЮ» уже начал налаживать контакт с агентами англичанина. Однако, как свидетельствует британский таблоид The Sun, боссы «Лидса» не намерены отпускать своего лидера.

Руководство готово поднять хавбеку заработную плату, лишь бы удержать того в команде. О позиции самого Филлипса в этом вопросе пока что неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Кэлвин Филлипс
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