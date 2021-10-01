Петер Шмейхель: «Сульшер знает, что нужно клубу»

Петер Шмейхель положительно оценивает работу Уле Гуннара Сульшера у руля «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на бытующие в фанатских кругах мнение о необходимости увольнения норвежского специалиста, известный в прошлом футболист «красных дьяволов» предложил воздержаться от таких радикальных решений.

«Мне кажется, он хорошо справляется. Работа Сульшера приносит результаты клубу. Мы слышим много призывов уволить его, но кто может заступить вместо него на этот пост? Не вижу такого человека.

Сульшер – носитель ДНК «Манчестер Юнайтед». Он определённо знает, что нужно клубу. И его не беспокоит, где он будет завтра или спустя пять лет. Я вижу прогресс команды под его началом», - цитирует Шмейхеля-старшего talkSPORT.