Роналду – в списке претендентов на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил старт голосования за звание лучшего игрока чемпионата по итогам сентября. Примечательно, что в число кандидатов попал и Криштиану Роналду, который в дебютных трех матчах за «МЮ» забил три гола.

Помимо португальца, на награду претендуют Жоау Канселу из «Манчестер Сити», Антонио Рюдигер из «Челси», Аллан Сент-Максимен из «Ньюкасла», Мохамед Салах из «Ливерпуля», а также Исмаила Сарр из «Уотфорда».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» с Криштиану в составе не удалось провести месяц без поражений – манкунианцы на прошлых выходных минимально уступили «Астон Вилле».

The voting begins!



Pick your @premierleague Player of the Month now