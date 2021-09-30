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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду – в списке претендентов на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

30 Сентября 2021 • 13:35 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
02.10 14:30

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил старт голосования за звание лучшего игрока чемпионата по итогам сентября. Примечательно, что в число кандидатов попал и Криштиану Роналду, который в дебютных трех матчах за «МЮ» забил три гола.

Помимо португальца, на награду претендуют Жоау Канселу из «Манчестер Сити», Антонио Рюдигер из «Челси», Аллан Сент-Максимен из «Ньюкасла», Мохамед Салах из «Ливерпуля», а также Исмаила Сарр из «Уотфорда».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» с Криштиану в составе не удалось провести месяц без поражений – манкунианцы на прошлых выходных минимально уступили «Астон Вилле».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл
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Комментарии (1)
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K.karitch
30 Сентября 2021 в 13:54
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