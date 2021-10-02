Марсьяль забил за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ впервые с февраля

В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» играет против «Эвертона». После первого тайма «красные дьяволы» ведут в счете – 1:0.

Автором гола в составе манкунианцев стал французский нападающий Антони Марсьяль. Стоит отметить, что этот мяч стал для форварда первым в АПЛ с февраля. Тогда Антони поразил ворота «Саутгемптона». С того момента нападающий больше не забивал за «красных дьяволов».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Марсьяль принял участие в четырех встречах.

Текстовая трансляция поединка «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» доступна на «Евро-Футбол.ру».