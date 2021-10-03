Известный боец Хабиб Нурмагомедов в субботу посетил матч английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Россиянину посчастливилось пообщаться с сэром Алексом Фергюсоном – легендарным тренером «красных дьяволов». Об этом Хабиб рассказал посредством публикации в «Инстаграме».

«Было большой честью поговорить с легендой», - подписал Хабиб фотографию и видео с Фергюсоном.

Алекс Фергюсон оставил тренерский мостик «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2012/2013 после 27 лет работы. После ухода шотландца «красным дьяволам» ни разу не удавалось стать чемпионами Англии.