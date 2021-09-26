Как чемпионат мира сломал карьеру Хамеса

Хамес Родригес наконец-то нашёл новую команду. Колумбиец отправился в Катар всего-то в 30 лет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, как сложилась судьба талантливого полузащитника, который слишком рано взлетел очень высоко.

Раньше любой крупный футбольный форум мог стать трамплином для малоизвестных игроков. Блеснул на турнире – и в момент очутился в суперклубе. Сейчас такое уже едва ли возможно. Во всех топ-клубах есть разветвлённые скаутские службы, которые отслеживают талантов во всем мире, и уж игроков национальных сборных они прекрасно знают. Крупный форум сейчас скорее становится не местом для открытий, а площадкой для подтверждения класса.

Тем не менее удачное выступление на крупном турнире может служить для импульсивной покупки. Есть талантливый футболист, который вдруг прыгает выше головы, и какой-то клуб под впечатлением этого яркого выступления решается на покупку. Именно так и случилось с Хамесом Родригесом. На чемпионат мира 2014 года он приехал в статусе талантливого футболиста. Его знали до мундиаля в Бразилии, хотя бы потому, что всего годом ранее «Монако» выложил за него 45 миллионов евро. Но всё же Хамес не был звездой.

Однако мундиаль-2014 вознёс его до этого статуса. Сборная Колумбии из-за травмы потеряла главную звезду Радамеля Фалькао, и его место внезапно занял Хамес. Хавбек забил во всех пяти матчах турнира и стал лучшим бомбардиром турнира. Родригес действительно провёл эти пять встреч на уровне топ-звезды мирового футбола. Проблема была в том, что Хамес точно не мог гарантировать такой же уровень на длинной дистанции, по крайней мере на том этапе своей карьеры.

Однако сразу после чемпионата мира Хамес Родригес перебрался в мадридский «Реал». В том трансфере было сразу несколько подтекстов. Мадридский клуб «купился» на яркое выступление Хамеса и очень хотел футболиста ещё и в маркетинговых целях. Родригес представлял испаноговорящий регион Колумбии, что было важно. Тогда же все ещё обсуждали, что «Реалу» нужен Хамес, потому что в рекламе мужских трусов он выглядит эффектнее Анхеля ди Марии. Мадридцы выложили за колумбийца 80 миллионов евро.

Ради прихода Хамеса «Реал» продал Ди Марию в «Манчестер Юнайтед». Сегодня, по прошествии 7 лет, это выглядит безумием. Аргентинец и сейчас играет на топ-уровне, хотя и старше на 3,5 года. Когда же Хамес в последний раз демонстрировал свой талант, уже и не вспомнить. Для колумбийца переход из «Монако» в «Реал» стал слишком резким скачком. В стане монегасков Хамес был не лидером, а лишь талантливым полузащитником, одним из многих в той команде Рыболовлева, который решил посоревноваться с «ПСЖ» в тратах. И уж точно Родригес абсолютно не был готов к уровню топ-клуба «Реала».

Чемпионат мира 2014 года подарил Хамесу статус суперзвезды, а после того, как он провалился в «Реале», колумбиец оказался в «Баварии». Если взглянуть на титулы, то у Родригеса суперуспешная карьера: он двукратный победитель Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии и собрал ещё ворох второстепенных трофеев. Однако нигде лидером на клубном уровне он не был. Хамес никогда так и не смог реализовать свой талант. Чемпионат мира-2014 открыл ему дверь к трофеям, но не дал возможности полноценно развиваться, что сломало возможность стать настоящей звездой.

Хамес продолжал ощущать себя звездой, но не был ей. Его звали в «Эвертон» к знакомому тренеру Карло Анчелотти, где колумбиец был тенью. Он, уверенный в своем величии, накануне Кубка Америки-2021 разругался с тренером и с удивлением обнаружил, что федерация встала на сторону наставника.

Всё это и привело талантливого футболиста в Катар доигрывать всего-то в 30 лет. По данным прессы, Хамес прописал в контракте возможность бесплатного трансфера в «ПСЖ». Это некое доказательство того, что Родригес не может критически оценивать свой уровень. В Париже любой звезде надо играть в футбол и бороться, а Хамес на это давно не способен. Он себя ощущает звездой, но так и останется игроком одного турнира.

Андрей Центров