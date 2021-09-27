Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Премьер-лига

«Эвертон» снова попытается подписать Мэйтленда-Найлза

27 Сентября 2021 • 18:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
02.10 14:30

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз может продолжить карьеру в «Эвертоне», передаёт TransferMarketWeb. По данным источника, «ириски» снова попытаются футболиста в январе.

Летом сообщалось, что Мэйтленд-Найлз был близок к переходу в «Эвертон», однако руководство «Арсенала» заблокировало этот трансфер. Сам футболист тоже хотел покинуть клуб и даже публично просил отпустить его.

Напомним, что Мэйтленд-Найлз является воспитанником «Арсенала». В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых суммарно он провёл на поле 119 минут. Результативными действиями не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Эйнсли Мейтленд-Найлз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.09  22:00 Кристал Пэлас ... Брайтон 3.2 3.15 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за Кесси
18:55 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган выбыл до середины октября из-за травмы
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» снова попытается подписать Мэйтленда-Найлза
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Арсенал» может сыграть несколько трофеев в этом сезоне» 1
17:48 · Англия. Премьер-лига
Гаттузо может возглавить «Ньюкасл»
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Клопп расширил группу капитанов «Ливерпуля» до шести игроков
16:35 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ не рассматривает возможность проведения дополнительного тура за границей
15:44 · Англия. Премьер-лига
Мата может покинуть «МЮ» в этом году
15:16 · Англия. Премьер-лига
Вацке: «Слёзы наворачиваются, когда смотрю на Санчо в «МЮ» 3
15:13 · Англия. Премьер-лига
​Ролик с забегом Стива Брюса из FIFA 22 собрал миллионы просмотров 2 видео
14:47 · Англия. Премьер-лига
​В Англии показали ужасную статистику «Тоттенхэма»
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд рассказал, когда начнёт тренировки
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов отпустить Райса за более чем 100 млн евро
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» одержал юбилейную победу в АПЛ
13:16 · Англия. Премьер-лига
Три клуба претендуют на Бернарду Силву
Все новости
Рекомендуем