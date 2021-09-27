«Эвертон» снова попытается подписать Мэйтленда-Найлза

Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз может продолжить карьеру в «Эвертоне», передаёт TransferMarketWeb. По данным источника, «ириски» снова попытаются футболиста в январе.

Летом сообщалось, что Мэйтленд-Найлз был близок к переходу в «Эвертон», однако руководство «Арсенала» заблокировало этот трансфер. Сам футболист тоже хотел покинуть клуб и даже публично просил отпустить его.

Напомним, что Мэйтленд-Найлз является воспитанником «Арсенала». В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых суммарно он провёл на поле 119 минут. Результативными действиями не отмечался.