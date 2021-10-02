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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер недоволен, что «МЮ» вынужден играть в АПЛ два дня спустя матча Лиги чемпионов

02 Октября 2021 • 10:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
Через 2 ч. 6 мин.

Уже сегодня состоится поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в рамках английской Премьер-лиги. Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер остался недоволен тем фактом, что его команде не предоставили отдых после матча Лиги чемпионов на неделе.

«В среду мы играли с «Вильярреалом», а уже в субботу в первой половине дня должны выйти на игру с «Эвертоном». Здесь нет никакого здравого смысла. Единственное объяснение – продажа прав на телетрансляцию, но это неправильно», - цитирует Сульшера Daily Mail.

Примечательно, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые свои матчи Лиги чемпионов проводили во вторник, встречаются в очном противостоянии вечером воскресенья.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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