Мата может покинуть «МЮ» в этом году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть свой нынешний клуб в январе, передаёт Manchester Evening News. По данным источника, футболист не доволен своим положением в команде.

Сообщается, что Мата рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед» в январе, если ситуация не изменится. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.

Напомним, что Мата стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, перейдя из «Челси» за почти 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету всего 62 минуты в Кубке Лиги. В чемпионате Англии футболист на поле не появлялся.