Кавани хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет покинуть свой нынешний клуб, передаёт El Grafico. По данным источника, футболист намерен сделать это уже в январе.

Кавани недоволен своим положением в клубе и хочет перейти в команду, где у него будет больше игрового времени. Ранее сообщалось, что интерес к уругвайцу проявляет «Барселона».

Напомним, что Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету два матча в АПЛ, где он суммарно провёл на поле всего 47 минут. Результативными действиями не отмечался.