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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» обратит своё внимание на Филлипса, если не удастся подписать Райса слухи

30 Сентября 2021 • 09:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1.45 4.60 7.50
02.10 14:30

«Манчестер Юнайтед» уже долгое время пытается приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, но трансферу постоянно мешают какие-то факторы. Сначала руководство лондонцев не хотело отпускать игрока, а теперь выставило ценник на представителя сборной Англии в размере 100 миллионов евро.

Если же сторонам так и не удастся найти компромисс, то «красные дьяволы» переключат свое внимание на Кэлвина Филлипса из «Лидса», сообщает британский таблоид The Sun. Отмечается, что футболист близок к тому, чтобы подписать новое соглашение со своим нынешним клубом, что позже может сказаться на сумме перехода.

Добавим, что эксперты портала Transfermarkt на данный момент оценивают Филлипса в 40 миллионов евро. На его счету один гол в семи матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Кэлвин Филлипс
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