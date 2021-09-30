«Манчестер Юнайтед» уже долгое время пытается приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, но трансферу постоянно мешают какие-то факторы. Сначала руководство лондонцев не хотело отпускать игрока, а теперь выставило ценник на представителя сборной Англии в размере 100 миллионов евро.

Если же сторонам так и не удастся найти компромисс, то «красные дьяволы» переключат свое внимание на Кэлвина Филлипса из «Лидса», сообщает британский таблоид The Sun. Отмечается, что футболист близок к тому, чтобы подписать новое соглашение со своим нынешним клубом, что позже может сказаться на сумме перехода.

Добавим, что эксперты портала Transfermarkt на данный момент оценивают Филлипса в 40 миллионов евро. На его счету один гол в семи матчах текущего сезона.