Фердинанд возмутился отсутствием Роналду в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду остался в резерве на матч седьмого тура АПЛ против «Эвертона». В данной встрече «красные дьяволы» снова остались без победы, сыграв вничью 1:1.

«У Роналду пять голов в пяти матчах. Он в отличной форме. Вы видели когда-либо, чтобы лучшего бомбардира просто убрали из состава? Случалось такое с Кейном в «Тоттенхэме» или Агуэро в «Манчестер Сити»? Нужно контролировать получаемую им нагрузку», - сказал Рио Фердинанд в общении с BT Sport.

Британский футбольный эксперт также выразил мысль, что 36-летнему португальцу стоило бы воздержаться от поездки в лагерь национальной сборной на игры с Катаром и Люксембургом: «Такими матчами можно было бы пожертвовать».