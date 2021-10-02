«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл «Эвертону»

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. В субботу команда Уле Гуннара Сульшера принимала «Эвертон» и не смогла набрать три очка. Свой перевес в игру «красные дьяволы» реализовали в самом конце первого тайма. Прошел пас в штрафную на Антони Марсьяля, и тот вколотил мяч под перекладину. Ливерпульцы отыгрались после перерыва. Контратаку от своих ворот точным ударом завершил Андрос Таунсенд - 1:1. Более того, в концовке «Эвертон» едва не вырвал победу, но гол Йерри Мины отменил ВАР.

Сегодняшние соперники набрали по 14 очков и догнали на вершине «Ливерпуль».