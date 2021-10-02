«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл «Эвертону»

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. В субботу команда Уле Гуннара Сульшера принимала «Эвертон» и не смогла набрать три очка. Свой перевес в игру «красные дьяволы» реализовали в самом конце первого тайма. Прошел пас в штрафную на Антони Марсьяля, и тот вколотил мяч под перекладину. Ливерпульцы отыгрались после перерыва. Контратаку от своих ворот точным ударом завершил Андрос Таунсенд - 1:1. Более того, в концовке «Эвертон» едва не вырвал победу, но гол Йерри Мины отменил ВАР.
Сегодняшние соперники набрали по 14 очков и догнали на вершине «Ливерпуль».
Протокол игры
|(1:0) Марсьяль Антони 43'
|65' Таунсенд Андрос (1:1)
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Варан Рафаэль • Шоу Люк • Мактоминай Скотт • Фред Сантос 70' ( Погба Поль ( 70') • Гринвуд Мэйсон • 34'Фернандеш Бруну • Марсьяль Антони 57' ( Санчо Джедон ( 57') • Кавани Эдинсон 57' ( Роналду Криштиану ( 57')
Запасные: Байи Эрик • Ван де Бек Донни • Матич Неманья • Теллес Алекс • Лингард Джесси • Хендерсон Дин
Пикфорд Джордан • Годфри Бен • Мина Йерри • Кин Майкл • Динь Люка • Таунсенд Андрос • Дукуре Абдулай • 76'Аллан Маркес • Гордон Энтони 72' ( Дэвис Том ( 72') • Грэй Демарай • Рондон Саломон
Запасные: Бегович Асмир • Гбамин Жан-Филипп • Лонерган Энди • Кенни Джонджо • Брэнтуэйт Джерред • Холгейт Мэйсон
02 октября. Стадион "Олд Траффорд".