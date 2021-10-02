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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл «Эвертону»

02 Октября 2021 • 16:39 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
1:1
Эвертон
окончен

«Манчестер Юнайтед» продолжает лихорадить. В субботу команда Уле Гуннара Сульшера принимала «Эвертон» и не смогла набрать три очка. Свой перевес в игру «красные дьяволы» реализовали в самом конце первого тайма. Прошел пас в штрафную на Антони Марсьяля, и тот вколотил мяч под перекладину. Ливерпульцы отыгрались после перерыва. Контратаку от своих ворот точным ударом завершил Андрос Таунсенд - 1:1. Более того, в концовке «Эвертон» едва не вырвал победу, но гол Йерри Мины отменил ВАР.

Сегодняшние соперники набрали по 14 очков и догнали на вершине «Ливерпуль».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон
(1:0) Марсьяль Антони 43'    
    65' Таунсенд Андрос (1:1)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Варан Рафаэль Шоу Люк Мактоминай Скотт Фред Сантос   70' (Погба Поль (   70') Гринвуд Мэйсон   34' Фернандеш Бруну Марсьяль Антони   57' (Санчо Джедон (   57') Кавани Эдинсон   57' (Роналду Криштиану (   57')
Запасные: Байи Эрик Ван де Бек Донни Матич Неманья Теллес Алекс Лингард Джесси Хендерсон Дин
Пикфорд Джордан Годфри Бен Мина Йерри Кин Майкл Динь Люка Таунсенд Андрос Дукуре Абдулай   76' Аллан Маркес Гордон Энтони   72' (Дэвис Том (   72') Грэй Демарай Рондон Саломон
Запасные: Бегович Асмир Гбамин Жан-Филипп Лонерган Энди Кенни Джонджо Брэнтуэйт Джерред Холгейт Мэйсон
02 октября. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
02 Октября 2021 в 16:56
После финала ЛЧ-2005 с большим уважением и большим интересом наблюдаю за тренерской карьерой Бенитеса. В этом сезоне я ещё не видел "Эвертон", но сегодня на меня команда Бенитеса произвела приятное впечатление - отлично отлаженная оборона и стремительные и опасные для соперника контратаки. В конце игры Дэвис почему-то не стал бить из пределов штрафной по воротам - как это сделал при голе гостей Таунсенд - а сделал пас на партнёра, тем самым - считаю - "простив" хозяев. МЮ весь матч смотрелся ОЧЕНЬ неплохо - игроки впереди старались быстро - в касание - два - передавать мяч друг другу, около штрафной соперника не боялись идти на обострение, но - ещё раз - оборона гостей отражала все угрозы. За исключением одного раза - когда в первом тайме прошла атака с ходу - "веером" и дефы "Эвертона" не сумели вовремя перестроиться. К сожалению таких атак у МЮ больше не было. И - почти - не было ударов из-за пределов штрафной. "Эвертон" показал себя в этой игре крепкой командой, с которой любому клубу из ТОП-6 АПЛ легко не будет.
Snk6565
02 Октября 2021 в 16:47
Уберите ,наконец, этого инфантила от руководства...ни одного внятного решения за последние несколько матчей...такое ощущение, что команда играет по своему наитию, а он витает в своих облаках...сегодня Эвертон не должен был переходить на нашу половину, а в результате - чуть отскочили...доколе?????
ARTUR
02 Октября 2021 в 16:45
еще один никакущий матч от МЮ , странная чехарда с составом будто Сульшер не знает своих игроков , вот у меня нет вопросов например даже у Артеги , а с Сульшера мне кажеться уже надо спросить . Вялый футбол , Сульшер у бровки перед камерой улыбается ну прям идилия ...
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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон 1.49 4.6 6.6
Идет 26 минута Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл 1.75 3.85 4.8
Идет 27 минута Челси 1:0 Саутгемптон 1.31 5.6 10
Идет 26 минута Бёрнли 0:0 Норвич 2.2 3.5 3.35
Идет 26 минута Лидс 1:0 Уотфорд 1.65 4.2 5
02.10  19:30 Брайтон ... Арсенал 2.8 3.35 2.6
03.10  16:00 Кристал Пэлас ... Лестер 3.7 3.65 2.02
03.10  16:00 Вест Хэм ... Брентфорд 1.66 3.95 5.6
03.10  16:00 Тоттенхэм ... Астон Вилла 1.63 4.3 5.2
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Сегодня, 02 Октября
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