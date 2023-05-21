Сперцян оформил десятый ассист в сезоне

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сегодня в матче против «Ростова» сделал голевой пас на колумбийского нападающего Джона Кордобу. Таким образом, молодой игрок достиг отметки в 10 голевых передач за текущий сезон.

Ранее такое достижение покорялось Жоаозиньо в двух сезонах – в переходном сезоне-2011/12 он оформил 10 ассистов, а в сезоне-2012/13 - 12. И Павлу Мамаеву – в сезоне-2015/16 на счету бывшего российского футболиста было 13 голевых передач.

Напомним, что прямо сейчас краснодарцы в южном дерби громят «Ростов» - уже к концу первого тайма на табло горит счёт 3:0. Следите за ситуацией в матче двух команд благодаря онлайн-трансляции на нашем сайте.