Карпин: «Осипенко в крайнем случае, может быть, выйдет, но вряд ли»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Николай Комличенко сможет ли помочь команде в оставшихся матчах сезона? Каково его состояние?

- Есть повреждение приводящей мышцы, поэтому будем надеяться, что, может быть, вообще не факт, но он подойдет к последней игре.

- Аналогичный вопрос по Осипенко, к радости ростовских болельщиков он в заявке на выездной матч. Тем не менее, он не в старте. Что с ним?

- Все то же самое. Он не готов еще играть на 100%. Если надо будет, понадобится, в крайнем случае, он, может быть, выйдет, но вряд ли.

- Только если потребует ситуация? Не планируете?

- Нет.

- Важнейшая игра с точки зрения турнирных раскладов сейчас прошла в Москве. Успевали ли перед матчем «Ростова» следить за событиями матча «Спартак» - ЦСКА?

- Нет, знаю, что прямо сейчас там 1:1. Телевизоры в коридорах есть, но больше ничего не знаем. Не смотрел, естественно.

- Болельщики сопровождают команду на протяжении всего выезда, от заселения в гостиницу до приезда на стадион. Насколько сильно это зарядило команду сегодня?

Реклама

- Сейчас посмотрим на поле, зарядило или разрядило то, что болельщики сопровождают, что много болельщиков сюда прибыло на стадион, за что им огромное спасибо. А как нам это поможет или нет, посмотрим после игры уже.