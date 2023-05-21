Карпин подвёл итоги матча против «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о разгромном поражении от «Краснодара» (0:3) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.
Специалист отметил, что у него есть сильное разочарование от первых десяти минут, а не от всей игры.
«Потом уже понятно, что после 10-й минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума», - заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» не может выиграть в чемпионате на протяжении четырёх игр и уже располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на три очка.
В следующем туре команда с берегов Дона примет грозненский «Ахмат».
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