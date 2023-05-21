Карпин подвёл итоги матча против «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о разгромном поражении от «Краснодара» (0:3) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что у него есть сильное разочарование от первых десяти минут, а не от всей игры.

«Потом уже понятно, что после 10-й минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума», - заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» не может выиграть в чемпионате на протяжении четырёх игр и уже располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на три очка.

В следующем туре команда с берегов Дона примет грозненский «Ахмат».