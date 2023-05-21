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Нападающий «Краснодара» Кордоба не исключил возможное получение российского гражданства

21 Мая 2023 • 16:11 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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Через 1 ч. 44 мин.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном получении российского гражданства.

«Для меня это в новинку, но не буду ничего исключать. Время покажет», — приводит слова Кордобы Sport24.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В текущем сезоне в составе южан 30-летний колумбиец провёл 34 матча, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Напомним, ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 21 мая, против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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