Нападающий «Краснодара» Кордоба не исключил возможное получение российского гражданства

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном получении российского гражданства.

«Для меня это в новинку, но не буду ничего исключать. Время покажет», — приводит слова Кордобы Sport24.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В текущем сезоне в составе южан 30-летний колумбиец провёл 34 матча, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Напомним, ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 21 мая, против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.