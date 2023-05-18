Ионов рассказал о своём будущем

Один из ветеранов РПЛ, полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов поделился коротким комментарием о своём будущем.

«Моё будущее? Пока секрет, но скоро всё узнаете», - смеясь заявил Ионов «РБ Спорт».

Воспитанник питерского «Зенита» Ионов выступает за «Краснодар» с 2020 года, его контракт с командой подойдёт к концу по завершении текущего сезона. До этого в рамках Премьер-лиги 34-летний вингер выступал за «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» и, соответственно, «Зенит».

Кстати, в минувшие выходные «Краснодар» Ионова сыграл в боевую ничью с чемпионом России – питерским «Зенитом», 2:2. В этом матче Ионов оформил своё сотое результативное действие в рамках Премьер-лиги.