Погребняк: «Краснодар» и «Урал» показали равный матч, всё решил один удар»

Бывший форвард «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк оценил вчерашний финал Пути регионов Кубка России. В рамках решающего матча встретились «Краснодар» и «Урал», «быки» отпраздновали победу – 2:1.

«Это был абсолютно равный матч между двумя соперниками, а решающим стал просто сумасшедший Баньяца. Дальше Кордоба, как и надо, сработал первый на добивании», - рассказал Погребняк «Чемпионату», добавив, что победу «быкам» принесло исполнительское мастерство отдельного футболиста, а сам исход поединка должен был решиться в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Теперь «Краснодар» сыграет в Суперфинале Кубка России против московского ЦСКА, главный матч турнира состоится 11 июня.