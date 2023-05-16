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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евгений Чернов признался, что не знает, где начнёт новый сезон

16 Мая 2023 • 20:45 Комментировать
Краснодар
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Ростов
21.05 19:00

Защитник «Ростова» Евгений Чернов до сих пор не знает, останется ли в составе дончан на будущий сезон. В конце текущего сезона завершается его арендный договор с клубом и он будет обязан вернуться в «Краснодар».

«Новостей о моём будущем пока нет и где я начну новый сезон – не знаю. Главное пока завершить сезон, фокус на этом, на оставшихся играх», - заверил Чернов корреспонденту «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 30-летнего Чернова 27 игр в Премьер-лиге, в них ему удалось по разу отличиться ассистом и голом.

Чернов: «У «Ростова» нет никакого спада»

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Евгений Чернов
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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