Евгений Чернов признался, что не знает, где начнёт новый сезон

Защитник «Ростова» Евгений Чернов до сих пор не знает, останется ли в составе дончан на будущий сезон. В конце текущего сезона завершается его арендный договор с клубом и он будет обязан вернуться в «Краснодар».

«Новостей о моём будущем пока нет и где я начну новый сезон – не знаю. Главное пока завершить сезон, фокус на этом, на оставшихся играх», - заверил Чернов корреспонденту «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 30-летнего Чернова 27 игр в Премьер-лиге, в них ему удалось по разу отличиться ассистом и голом.

Чернов: «У «Ростова» нет никакого спада»