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Защитник «Краснодара» Кайо: «Жизнь в России очень хороша»

19 Мая 2023 • 10:29 Комментировать
Краснодар
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Ростов
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21.05 19:00

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о жизни в России.

Напомним, бразильский футболист защищает цвета «быков» с лета 2019 года. Ранее он выступал в чемпионатах Португалии и Бразилии.

«Я живу в России уже четыре года, мне здесь всё нравится. Жизнь в России очень хороша. Самое главное — быть счастливым там, где ты находишься», — цитирует Кайо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «быков» 27 матчей, забил в них один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Панталеао
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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