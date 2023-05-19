Защитник «Краснодара» Кайо: «Жизнь в России очень хороша»

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о жизни в России.

Напомним, бразильский футболист защищает цвета «быков» с лета 2019 года. Ранее он выступал в чемпионатах Португалии и Бразилии.

«Я живу в России уже четыре года, мне здесь всё нравится. Жизнь в России очень хороша. Самое главное — быть счастливым там, где ты находишься», — цитирует Кайо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «быков» 27 матчей, забил в них один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 2 миллиона евро.