Рамирес и Кордоба могут покинуть «Краснодар»

Хосе Родригес Бастер, агент игроков «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, ответил на вопрос о возможном уходе футболистов из стана «быков».

«Оба проводят хороший сезон, поэтому я допускаю, что они могут покинуть команду этим летом. Это случится, если мы получим хорошее предложение, но оно должно устроить и «Краснодар», — приводит слова Бастера Metaratings.

При этом агент отметил, что футболистам все нравится в «Краснодаре», и они профессионально отрабатывают свой контракт, однако он не знает, могут ли они воспользоваться опцией приостановки соглашения, ведь политическая обстановка сейчас нестабильна.

Добавим, что контракты Рамиреса и Кордобы с «быками» рассчитаны до лета 2025 года.