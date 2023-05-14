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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» впервые в сезоне не забил на выезде

14 Мая 2023 • 21:27 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
21.05 19:00

«Ростов» сегодняшним вечером в рамках 27 тура РПЛ уступил всухую «Сочи» на выезде – 0:1. Удивительно, но этот матч – пока единственный выездной матч дончан в текущем сезоне, в рамках которого подопечные Валерия Карпина ушли с футбольного поля без гола.

Отметим, что в последние шесть туров у команды Карпина явный игровой спад – «Ростов» смог одержать лишь одну победу, над «Уралом» на выезде, 3:1. Три игры на отрезке дончане свели к ничьей, а в ещё двух – проиграли.

После поражения «Ростов» продолжает занимать третью строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на четвёртом месте «Спартак» лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по 50 очков.

«Сочи» - на привычном девятом месте с 37 очками.

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Ростов
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