Быстров рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Краснодар»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров поделился своей точкой зрения на то, почему питерскому «Зениту» сегодня вечером оказалось не под силу обыграть «Краснодар». Тем не менее, питерцы героически спасли ничью, сыграв с «быками» 2:2.

«Команда после «Спартака» хорошо отмечала. Дня два‑три. Они на классе попробовали, но потом силы ушли… Это тяжело, когда не «режимишь», - заявил Быстров «Матч ТВ», добавив, что когда надо, «Зенит» умеет добавить и добиваться результата.

Напомним, что питерцы стали чемпионами по итогам прошлого тура. Дома «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и оторвался от второго места на недосягаемое за четыре тура расстояние.