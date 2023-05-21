Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» огласили стартовые составы - Сафонов остался в запасе

21 Мая 2023 • 17:54 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
1 1.95 X 3.75 2 3.75
Через 0 ч. 3 мин.

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом». Голкипер «быков» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Форвард команды с берегов Дона Николай Комличенко не попал в заявку. 

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ионов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кордоба Олусегун 

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков. 

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
3
0
2.14 3.55 3.45
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.60 3.70 2.60
Видео
21.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
18:54 · Россия. Премьер-лига
Ивич прокомментировал отсутствие Сафонова в оставшихся матчах РПЛ
18:49 · Россия. Премьер-лига
Промес: «ЦСКА провёл отличный матч, но мы сегодня были лучше»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Промес теперь в трёх голах от Малкома в гонке бомбардиров
18:45 · Россия. Премьер-лига
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Конов: «Арбитр не может быть центральной фигурой в футболе»
18:44 · Кубок России
Кордоба: «Краснодару» по силам взять Кубок России
18:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проиграл в РПЛ впервые с 5 марта
18:37 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: Решение Карасёва было верным. Красную заслужил и Соболев и Роша
18:36 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Торпедо» Эркинов: Сложно играть, когда твоя команда уже вылетела
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
18:24 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какое наказание может ждать Соболева и Рошу
18:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша мог получить красную карточку за то, что повторил жест Соболева 1
18:17 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов рассказал, правильно ли отменили гол «Спартака» в ворота ЦСКА
18:17 · Россия. Премьер-лига
За что удалили Соболева и Виллиана Рошу - видео 1 видео
18:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и ЦСКА остались в меньшинстве - удалены Роша и Соболев
17:54 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» и «Ростов» огласили стартовые составы - Сафонов остался в запасе
Все новости
Рекомендуем