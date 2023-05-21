«Краснодар» и «Ростов» огласили стартовые составы - Сафонов остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом». Голкипер «быков» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Форвард команды с берегов Дона Николай Комличенко не попал в заявку.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ионов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кордоба Олусегун

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.