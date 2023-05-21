«Краснодар» громит «Ростов» ещё в первом тайме

В воскресенье проходит предпоследний матч 28-го тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимает «Ростов». Судя по всему, борьбы нам ждать не приходится. В стартовые 10 минут «быки» обеспечили задел в два мяча после ударов Алексея Ионова и Джона Кордобы. А ближе к перерыву счет стал разгромным. Сергей Волков с правого фланга выполнил подачу в гущу игроков, и Александр Кокшаров здорово сыграл на опережении, пробив головой в цель. Это дебютный гол форварда в РПЛ.

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