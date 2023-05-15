Березовский назвал тройку сильнейших голкиперов РПЛ

Бывший голкипер «Химок» и московского «Динамо» Роман Березовский назвал трёх сильнейших вратарей чемпионата России прямо сейчас.

«Игорь Акинфеев – тут всё ясно, да? Илья Лантратов с давних времён, с «Химок», очень симпатично играет и в новом клубе отлично себя проявляет. Ну и Михаил Кержаков – чемпион страны, что тут говорить?», - цитирует Березовского «Чемпионат».

Отдельно Березовский отметил голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова. Его он расположил на четвёртом месте, так как считает, что молодой вратарь в последнее время сдал.

Березовский: «Чемпионство «Зенита» легко прогнозировалось»