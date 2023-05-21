Балахнин считает «Ростов» фаворитом в игре с «Краснодаром»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором его бывшая команда встретится с «Краснодаром».

По мнению специалиста, фаворитом предстоящей встречи является «Ростов», так как «Краснодар» недавно провёл кубковую встречу с «Уралом» и может приберечь игроков перед Суперфиналом против ЦСКА.

«Я считаю, что «Ростов» будет фаворитом игры. На неделе «Краснодар» провёл матч в Кубке против «Урала», они будут утомлены сегодня», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится сегодня, 21 мая. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.